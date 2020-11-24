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Надругавшийся над падчерицей педофил из Ижевска проведет 13 лет в тюрьме

12:00, 24 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Надругавшийся над падчерицей педофил из Ижевска проведет 13 лет в тюрьме
12:00, 24 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#Ижевск\n#педофил\n#Удмуртия\n#уголовное дело
Фото: pixabay.com
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Мужчину принудительно отправили на наблюдение к врачу-психиатру.

Ижевск. Удмуртия. Педофилу из Ижевска предстоит отсидеть 13 лет в тюрьме за надругательство над своей падчерицей. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

35-летний мужчина совершил преступление дважды. Это произошло весной 2020 года. Он воспользовался беспомощным состоянием 8-летней девочки, когда та находилась на дистанционном обучении. В пресс-службе добавили, что у жителя Ижевска расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии.

Суд признал подсудимого виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). 

Мужчине назначили 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев и с лишением на 17 лет права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Приговор в законную силу не вступил. 

При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств: состояние здоровья подсудимого и его близких, положительные сведения о его личности. Также ижевчанин явился с повинной, активно способствовал расследованию преступления, извинился перед потерпевшей стороной.

Мужчину принудительно отправили на наблюдение к врачу-психиатру из-за наличия сексуального расстройства.



12:00, 24 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
1
0
#Ижевск\n#педофил\n#Удмуртия\n#уголовное дело