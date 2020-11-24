Надругавшийся над падчерицей педофил из Ижевска проведет 13 лет в тюрьме

Мужчину принудительно отправили на наблюдение к врачу-психиатру.

Ижевск. Удмуртия. Педофилу из Ижевска предстоит отсидеть 13 лет в тюрьме за надругательство над своей падчерицей. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.



35-летний мужчина совершил преступление дважды. Это произошло весной 2020 года. Он воспользовался беспомощным состоянием 8-летней девочки, когда та находилась на дистанционном обучении. В пресс-службе добавили, что у жителя Ижевска расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии.



Суд признал подсудимого виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Мужчине назначили 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев и с лишением на 17 лет права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Приговор в законную силу не вступил.

При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств: состояние здоровья подсудимого и его близких, положительные сведения о его личности. Также ижевчанин явился с повинной, активно способствовал расследованию преступления, извинился перед потерпевшей стороной.

Мужчину принудительно отправили на наблюдение к врачу-психиатру из-за наличия сексуального расстройства.





