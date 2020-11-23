  • $ 76.01 ↓
  • € 90.26 ↓

Прокуратура начала проверку после пожара в детском саду Ижевска

15:10, 23 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Прокуратура начала проверку после пожара в детском саду Ижевска
15:10, 23 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
2
0
#дети\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: vk.com/gumchspour
2
0

Возгорание произошло утром в понедельник.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура начала проверку после пожара в детском саду Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Удмуртской Республики.

Напомним, что возгорание произошло в дошкольном учреждении №135 утром 23 ноября. Из здания пришлось эвакуировать 187 детей и 35 сотрудников. Обошлось без пострадавших. Задымление зафиксировали в медицинском кабинете на первом этаже.

В ходе проверки правоохранители оценят обеспечение безопасности в детском садике, а также уровень государственного пожарного надзора в отношении образовательной организации.

 

 

15:10, 23 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
2
0
#дети\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#пожар