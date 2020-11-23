Возгорание произошло утром в понедельник.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура начала проверку после пожара в детском саду Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Удмуртской Республики.



Напомним, что возгорание произошло в дошкольном учреждении №135 утром 23 ноября. Из здания пришлось эвакуировать 187 детей и 35 сотрудников. Обошлось без пострадавших. Задымление зафиксировали в медицинском кабинете на первом этаже.



В ходе проверки правоохранители оценят обеспечение безопасности в детском садике, а также уровень государственного пожарного надзора в отношении образовательной организации.