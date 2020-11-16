Житель Удмуртии угнал и разбил внедорожник за 4 млн рублей

Злоумышленник пытался скрыться от экипажей ДПС.

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии угнал и разбил внедорожник. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ижевску.

Инцидент произошел в 23:00 в субботу, 14 ноября. Владелец авто припарковался на улице Гагарина и отлучился на полчаса, оставив машину незапертой и с включенным двигателем.

Открытое авто угнал ранее судимый 24-летний житель Ижевска. Полицейскими был введен план «Перехват».

Внедорожник заметил один из экипажей ДПС после выезда из Ижевска в сторону Увы. Автомобиль попытались остановить за нарушение ПДД, но злоумышленник проигнорировал сотрудников и скрылся, повернув на объездную в сторону Якшур-Бодьи.

В результате один из экипажей обнаружил угнанную «Тойоту» у поворота в деревню Курегово. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль стоимостью 4 млн рублей получил сильные повреждения.

Угонщика привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования. Ему грозит арест на срок до 15 суток либо штраф 30 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК России («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»). Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.