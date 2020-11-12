Незаконная замена газового водонагревателя привела к отключению газа в квартирах Ижевска

Жители нескольких домов Ижевска остались без газа на два дня из-за криворукого жильца

Ижевск. Удмуртия. Аварийное отключение газоснабжения произошло в четырех многоквартирных домах Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.



Это произошло вечером 28 октября. Без газа остались дома №42, 44, 46, 48 по улице Орджоникидзе. Выяснилось, что житель одной из квартир сорок шестого дома неправильно соединил патрубки, когда менял проточный газовый водонагреватель. В итоге вода попала в систему газоснабжения. Сами работы были не согласованы.

Прокуратура начала проверку. В отношении ижевчанина составила протокол об административном правонарушении по статье 19.1 КоАП РФ («Самоуправство»), материал направили в суд.



Подачу газа в дома восстановили 30 октября.



