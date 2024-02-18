В Воткинске задержали нарушителя на квадроцикле

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске задержали водителя квадроцикла без водительских прав. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

В вечернее время экипаж ДПС на улице Энгельса в Воткинске заметил квадроцикл без регистрационного номера, на котором перевозили пассажира без шлема.

Водителем оказался 43-летний нетрезвый местный житель без водительских прав.

В отношении нарушителя составлены административные материалы по части 3 статьи 12.8 КоАП России («Управление транспортным средством, находясь в состоянии опьянения и не имея права управления»).

Госавтоинспекция Удмуртии напоминает, что для управления квадроциклом также необходимы права.