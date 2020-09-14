Подозреваемым в деле о гибели двух подростков в Сарапуле стал руководитель подрядной организации

На него возлагалась обязанность снести дом, перекрытия которого обрушились на мальчиков.

Ижевск. Удмуртия. Подозреваемым в деле о гибели двух подростков в Сарапуле стал 44-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Мужчина является руководителем подрядной организации, имевшая обязательство снести аварийный дом, перекрытия которого обрушились на мальчиков.

Напомним, трагедия произошла 12 сентября. Трое мальчиков забрались в подвал снесённого дома, жильцов которого расселили в 2017 году. Из-за обрушения перекрытий двое детей – 13 и 14 лет – погибли, третьему удалось спастись.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

В ходе расследования выяснилось, что с местной подрядной организацией был заключен муниципальный контракт, фирма должна была снести дом. Руководителя компании задержали, следователи готовятся предъявить ему обвинение.

Кроме того, им предстоит дать юридическую оценку действия должностных лиц администрации города.

По данным пресс-службы Прокуратуры Удмуртской Республики, после трагедии в Сарапуле в регионе проведут проверки фактического сноса расселенных аварийных домов.