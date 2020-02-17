Их сообщников задержали вскоре после произошедшего.

Ижевск. Удмуртия. Обвиняемых в двойном убийстве беглецов доставили из Белоруссии в Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, убийство произошло в июне 2019 года. В квартире одного из домов на улице Холмогорова в столице Удмуртской Республики были найдены тела 44-летнего мужчины и его 22-летнего сына. Выяснилось, что злоумышленники похитили из квартиры драгоценности на сумму более 6 млн рублей и 10 млн рублей наличными.

Правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых, однако их сообщники скрылись. Их объявили в международный розыск, а позже нашли в Республике Беларусь.

15 февраля беглецов доставили в Ижевск, следователь предъявил им обвинение в убийстве двух лиц и разбое. Расследование продолжается.