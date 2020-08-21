В Ижевске освободили бывшего гендиректора одного из дорожных предприятий

Руководитель дал подчиненным указание по укладке покрытия на неподготовленное основание, из-за чего асфальт начал разрушаться.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прекратили уголовное дело в отношении экс-гендиректора одного из дорожных предприятий города. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Напомним, руководителя ДП «Ижевское» Александра Асаналиева задержали в июне 2020 года и отправили под домашний арест.

Гендиректор предприятия, 100% акций которого принадлежат Удмуртии, обвинялся по статье 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).

В ходе исполнения договора подряда по ремонту участка дороги в Якшур-Бодьинском районе со сроком окончания 30 сентября 2019 года, заказчик вынес предписание о приостановке ремонта из-за ненадлежащего выполнения работ по укреплению грунта. Однако, опасаясь за свою репутацию, обвиняемый дал незаконные указания свои подчиненным выполнить работы по укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на неподготовленное и нестабилизированное основание.

Асфальт был уложен, но из-за нарушений технологий и норм строительства, покрытие разрушилось и не могло нормально эксплуатироваться. В связи с необоснованными работами, расходованием материалов при укладке асфальта, а затем и его снятием, ущерб предприятию составил более 4 млн рублей.

В настоящее время ущерб возмещен в полном объеме. С должности мужчину уволили. На участке идут работы на основе нового контракта.

Учитывая, что обвиняемый раскаялся, ранее судим не был, имеет положительные характеристики, ему назначили судебный штраф в размере 40 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, судебный штраф назначается судом при освобождении лица от уголовной ответственности. Обвиняемый в этом случае обязан возместить причиненный ущерб.