Поджигателя 7 квартир осудили в Игринском районе Удмуртии

В них жили недруги злоумышленника.



Игра. Удмуртия. «Красного петуха» решил пустить в квартиры своих обидчиков житель Игринского района Удмуртии. Однако, как сообщает пресс-служба районного суда, ему не удалось реализовать преступный умысел.

Отмечается, что у осужденного сложились неприязненные отношения с соседями по подъезду, проживавшими в квартирах № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. В мае текущего года в вечернее время мужчина решил отомстить своим недругам. Он вынес на лестничную клетку одеяло, бросил его на дощатый пол, облил горючей жидкостью, поджег и ушел на улицу.

Однако жильцы успели заметить пламя и потушить его.

Суд учел раскаяние поджигателя, а также то, что он является инвалидом II группы. Мужчине дали условный срок с возложением на него исполнения определенных обязанностей. В законную силу приговор пока не вступил.