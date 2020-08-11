С начала года по вине таких автомобилистов произошло 25 аварий.





Ижевск. Удмуртия. Более 1200 пьяных водителей задержали в Ижевске за первые семь месяцев 2020 года. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, почти 400 из них отказались от прохождения медосвидетельствования.



В частности, с 7 по 10 августа 2020 года сотрудники полиции исключили из дорожного движения 15 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. При этом 5 из них отказались от прохождения медосвидетельствования.



Всего же с начала года по вине автолюбителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, произошло 25 аварий. В этих ДТП получили травмы 35 участников дорожного движения.

10 июня, например, пьяный водитель за рулем «Лады Гранды» столкнулся с «Рено». Виновник ДТП попытался скрыться с места аварии, но врезался в столб.