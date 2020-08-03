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Жители Удмуртии стали меньше отдавать денег мошенникам

11:20, 03 августа, 2020
Ксения Чернова
Жители Удмуртии стали меньше отдавать денег мошенникам
11:20, 03 августа, 2020
Ксения Чернова
123
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#финансы и деньги\n#Завьялово\n#происшествие
123
0

1 и 2 августа в полицию обратились 16 человек.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии стали меньше отдавать денег мошенникам. За минувшие выходные злоумышленники смогли «заработать» всего 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Для сравнения: по итогам последних выходных июля добыча мошенников составляла 2,6 млн рублей.

1 и 2 августа в полицию обратились 16 человек, заявивших о хищении денег с их банковских счетов. Чаще всего жертвами злоумышленников становились ижевчане, а также жители Сарапул, Глазова, Можги, Малопургинского и Завьяловского районов. Так, жительница Завьялово назвала позвонившему ей неизвестному номер карты и код из смс-сообщения, лишившись 80 тыс. рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

Стражи порядка напомнили, что ни в коем случае нельзя называть незнакомым людям данные банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений

«Не поддавайтесь панике, услышав информацию о списании денежных средств, оформлении на ваше имя кредитов и т.д. Если у вас запрашивают баланс карты, просят назвать коды и пароли – прекратите разговор и перезвоните на «горячую линию» банка», – призвали правоохранители.

Сусанин / Не ведись: как жителям Удмуртии не стать жертвами мошенников? - Статьи

Если в июне 2019 года по подобным фактам возбудили 65 уголовных дел, то в октябре их число достигло 250. За 10 дней ноября 100 жителей Удмуртии лишились 6,5 млн рублей, за пять предыдущих месяцев эта сумма превысила 30 млн рублей.


11:20, 03 августа, 2020
Ксения Чернова
123
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#финансы и деньги\n#Завьялово\n#происшествие

 

 

 


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