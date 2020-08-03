1 и 2 августа в полицию обратились 16 человек.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии стали меньше отдавать денег мошенникам. За минувшие выходные злоумышленники смогли «заработать» всего 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Для сравнения: по итогам последних выходных июля добыча мошенников составляла 2,6 млн рублей.

1 и 2 августа в полицию обратились 16 человек, заявивших о хищении денег с их банковских счетов. Чаще всего жертвами злоумышленников становились ижевчане, а также жители Сарапул, Глазова, Можги, Малопургинского и Завьяловского районов. Так, жительница Завьялово назвала позвонившему ей неизвестному номер карты и код из смс-сообщения, лишившись 80 тыс. рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

Стражи порядка напомнили, что ни в коем случае нельзя называть незнакомым людям данные банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений

«Не поддавайтесь панике, услышав информацию о списании денежных средств, оформлении на ваше имя кредитов и т.д. Если у вас запрашивают баланс карты, просят назвать коды и пароли – прекратите разговор и перезвоните на «горячую линию» банка», – призвали правоохранители.