Из-за некачественно оказанной медпомощи пациент взыскал со станции «скорой» в Ижевске 100 тыс рублей

После аварии пострадавшего не госпитализировали.

Ижевск. Удмуртия. Станции скорой помощи в Ижевске предстоит заплатить пациенту 100 тыс. рублей морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Ижевска.

В июле 2015 года истца сбила машина, он получил тяжкий вред здоровью. Приехавшая на место бригада «скорой» оказала ему помощь, однако в больницу увозить не стала. На следующий день после ДТП ижевчанину стало плохо, ему вновь вызвали скорую, которая госпитализировала его в медучреждение. Там пострадавший пролечился 16 дней и был выписан с диагнозом «черепно-мозговая травма».

В течение двух последующих лет истца неоднократно увозили в больницу для лечения последствий аварии. По мнению пациента, ухудшение его здоровья связано не только с самим ДТП, но и с некачественно оказанной фельдшером медицинской помощью на месте происшествия: неправильно поставленным диагнозом, а также отказом в госпитализации.

Представитель ответчика в суде настаивал, что весь причиненный вред - это последствия ДТП.

Согласно заключению прокурора, из судебно-медицинской экспертизы следует, что в работе фельдшера были допущены дефекты.

Суд удовлетворил исковые требования о взыскании 100 тыс. морального вреда. Решение в законную силу не вступило.