Пенсионер погиб при пожаре на своем садовом участке в Удмуртии

Причиной возгорания могла стать невыключенная электроплита.

Завьялово. Удмуртия. Житель Воткинска погиб при пожаре в садовом домике в СНТ «Луч» Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Возгорание произошло 1 августа около 21:40.

Летом 66-летний мужчина постоянно проживал на огороде, где употреблял алкоголь. По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с электроприборами. Ранее в домике уже вспыхивал огонь из-за того, что мужчина забывал выключить электроплиту.

Проводится доследственная проверка.