На объездной Воткинска мотоциклист въехал в дорожное ограждение

Водитель погиб.
Воткинск. Удмуртия. Мотоциклист погиб после наезда на дорожное ограждение на объездной Воткинска. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Авария произошла 18 июля около 02:10. Водитель мотоцикла «Дукати» не имел прав на управление транспортным средством.
В результате наезда на ограждение 33-летний мужчина получил смертельную травму. Проводится расследование.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года