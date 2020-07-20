На объездной Воткинска мотоциклист въехал в дорожное ограждение

Водитель погиб.

Воткинск. Удмуртия. Мотоциклист погиб после наезда на дорожное ограждение на объездной Воткинска. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 18 июля около 02:10. Водитель мотоцикла «Дукати» не имел прав на управление транспортным средством.

В результате наезда на ограждение 33-летний мужчина получил смертельную травму. Проводится расследование.