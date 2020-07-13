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Несколько семей остались без крова из-за пожаров в Удмуртии

16:25, 13 июля, 2020
Анна Торхова
Несколько семей остались без крова из-за пожаров в Удмуртии
16:25, 13 июля, 2020
Анна Торхова
243
0
#Ижевск\n#Кизнер\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: facebook.com/valeriy.buzilov
243
0

Жители могут помочь погорельцам.

Можга. Удмуртия. В Кизнерском районе Удмуртии в деревне Безменшур две многодетные семьи остались без крова после пожара. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава Кизнерского района Александр Плотников.

«Сгорело все, осталось только пепелище», - написал он. 10 июля погорельцы остались без домов, документов, вещей, домашних животных, также огонь уничтожил все хозпостройки. В настоящее время выясняются причины пожара.

Пострадавшие нуждаются в любой помощи. Вещи первой необходимости, одежду, в том числе детскую, принимают в отделе соцполитики администрации Кизнерского района.

В деревне Дикуши Сарапульского район семья с тремя детьми также осталась без дома. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил депутат Госсовета Удмуртии Валерий Бузилов.

«Администрация района, жители МО «Девятовское» организовали сбор вещей, предметов первой необходимости, денежных средств. Пострадавшие планируют заново отстраивать дом и хозпостройки», - написал Бузилов.

В выходные в Удмуртии произошел еще один пожар, который оставил людей без крыши над головой. 10 июля в 19:05 в совхозе Медведево в Ижевске вспыхнул пожар в доме на 4 квартиры. Известно, что одна квартира сгорела полностью, остальные повреждены.

Сбор помощи организован на базе общественной приемной депутата Гордумы Ижевска Андрея Батова. Обращаться можно по адресу: улица Маяковского,7 с 08:00 до 17:00. Телефон: 57-61-35.

16:25, 13 июля, 2020
Анна Торхова
243
0
#Ижевск\n#Кизнер\n#Удмуртия\n#пожар

 

 

 


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