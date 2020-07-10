В Ижевске таксист избил пассажира из-за 50 рублей

Водитель с места скрылся.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске таксиста подозревают в избиении пассажира. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

37-летний потерпевший возвращался домой на такси. В конце поездки оказалось, что ему не хватает 50 рублей для оплаты. Между мужчинами возник конфликт. В результате водитель несколько раз ударил пассажира по голове и телу, после чего уехал. Потерпевшего госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). 31-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.