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Грузовик и пассажирский автобус столкнулись в Воткинском районе

09:10, 09 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Грузовик и пассажирский автобус столкнулись в Воткинском районе
09:10, 09 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Воткинск\n#автобус\n#грузовики\n#пассажиры\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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В автобусе было 12 пассажиров.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе на трассе столкнулись грузовик и автобус. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 8 сентября на 57 км дороги «Сарапул – Воткинск» 61-летний водитель большегруза «Скания», по предварительной информации, не убедился в безопасности объезда грузовика с полуприцепом и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом «Тайгер» под управлением 41-летнего мужчины. После этого автомобиль «Скания» съехал в кювет и опрокинулся.

В автобусе было 12 пассажиров. Никто из них не пострадал. Водитель грузовика получил травмы, госпитализирован.

Спасатели МЧС проводили деблокировку водителя фуры. 

09:10, 09 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
150
0
#Воткинск\n#автобус\n#грузовики\n#пассажиры\n#ДТП