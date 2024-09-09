Грузовик и пассажирский автобус столкнулись в Воткинском районе

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе на трассе столкнулись грузовик и автобус. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 8 сентября на 57 км дороги «Сарапул – Воткинск» 61-летний водитель большегруза «Скания», по предварительной информации, не убедился в безопасности объезда грузовика с полуприцепом и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом «Тайгер» под управлением 41-летнего мужчины. После этого автомобиль «Скания» съехал в кювет и опрокинулся.

В автобусе было 12 пассажиров. Никто из них не пострадал. Водитель грузовика получил травмы, госпитализирован.

Спасатели МЧС проводили деблокировку водителя фуры.