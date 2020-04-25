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Житель Удмуртии погиб во время шквалистого ветра

21:02, 25 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
Житель Удмуртии погиб во время шквалистого ветра
21:02, 25 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
760
0
#Ижевск\n#Камбарка\n#Каракулино\n#Удмуртия\n#ветер\n#шквалистый ветер\n#МЧС России по Удмуртии\n#гибель людей
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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На прохожего упала кровля торгового павильона.

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 25 апреля, из-за усиления шквалистого ветра в Удмуртии произошло повреждение кровель двух зданий в Каракулино и Камбарке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

С 18:40 до 18:47 порывы ветра достигали 18-20 метров в секунду. В Каракулино на улице Кирьянова частично повредило металлическую четырёхскатную кровлю двухэтажного многоквартирного панельного дома. Площадь повреждения составила около 240 квадратных метра. Пострадавших нет.

В Камбарке на улице Советской ветер сорвал всю кровлю на здании одноэтажного кирпичного продуктового павильона. В результате прохожий мужчина 1950 года рождения погиб. Обстоятельства, последствия и причины происшествия уточняются. Для ликвидации последствий происшествия привлекли 27 человек и 8 единиц техники. Как сообщила пресс-служба СУ СК России по республике, начата доследственная проверка по факту гибели мужчины.

Напомним, в воскресенье, 26 апреля, в Удмуртии также ожидается усиление ветра.

21:02, 25 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
760
0
#Ижевск\n#Камбарка\n#Каракулино\n#Удмуртия\n#ветер\n#шквалистый ветер\n#МЧС России по Удмуртии\n#гибель людей

 

 

 


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