Усиление ветра ожидается в Удмуртии 26 апреля

Жителям республики советуют оставаться дома.

Ижевск. Удмуртия. Усиление ветра ожидается в Удмуртии в субботу, 26 апреля. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Удмуртский ЦГМС».

«С 09:00 до 19:00 26 апреля местами по республике и в Ижевске ожидается усиление юго-западного ветра порывы 15-18 м/с», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют соблюдать безопасный скоростной режим, в помещениях советуют закрыть оконные рамы и форточки, а также воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте, при необходимости воспользоваться общественным.