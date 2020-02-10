Пятилетний мальчик пострадал в ДТП с лосем в Удмуртии

Животное выбежало на дорогу.
Балезино. Удмуртия. Пятилетнего мальчика госпитализировали после ДТП на 27 км трассы «Игра-Глазов». Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Авария произошла 7 февраля около 18:40. Водитель автомобиля «ВАЗ-2114» сбил лося, который перебегал дорогу. В результате в ДТП пострадал только ребенок.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года