Пятилетний мальчик пострадал в ДТП с лосем в Удмуртии

Животное выбежало на дорогу.

Балезино. Удмуртия. Пятилетнего мальчика госпитализировали после ДТП на 27 км трассы «Игра-Глазов». Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 7 февраля около 18:40. Водитель автомобиля «ВАЗ-2114» сбил лося, который перебегал дорогу. В результате в ДТП пострадал только ребенок.