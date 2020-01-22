В Ижевске разыскивают мужчину, который попытался украсть икону из храма

Инцидент произошёл вечером во вторник, 21 января.

Ижевск. Удмуртия. Неизвестный мужчина попытался украсть икону из Михаило-Архангельского собора Ижевска. Как сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии, инцидент произошёл во вторник, 21 января.

По записи с камер видеонаблюдения можно заметить, что около 18:00 мужчина зашёл в храм и перекрестился. Позднее он попытался вынести икону через западный вход. Но благодаря бдительности прихожан злоумышленника остановили на крыльце, икону изъяли. Но с места происшествия мужчина скрылся.

Сотрудники полиции обратились к горожанам с просьбой сообщить, если кто-то узнал этого мужчину или известно место его нахождения. Сообщить можно по телефону 02, 415-620, с мобильных 102 (звонок бесплатный).