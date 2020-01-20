В Каракулинском районе Удмуртии снегоход врезался в припаркованную машину

За рулём снегохода находилась 59-летняя женщина.

Усть-Бельск. Удмуртия. В Каракулинском районе Удмуртии снегоход, за рулём которого находилась женщина 1961 года рождения, протаранил припаркованный автомобиль. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД России по республике.

ДТП произошло 18 января в деревне Усть-Бельск Каракулинского района. В 09:00 по улице Родниковой ехал снегоход, пассажиром которого был мальчик 2011 года рождения, а за рулём — пожилая женщина. Поездка закончилась вышедшим из-под контроля управлением и тараном припаркованного у дороги автомобиля.

В результате аварии ребёнок получил травмы и был госпитализирован. Также выяснилось, что у женщины не было прав на управление снегоходом.