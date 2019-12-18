Апелляция на 9 лет продлила наказание жителю Удмуртии, надругавшемуся над падчерицей

Прокурор посчитал наказание по ранее вынесенному приговору слишком мягким.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд продлил срок наказания жителю Удмуртии, который на протяжении полутора лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Ранее районный суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор не согласился с вынесенным решением и обжаловал приговор, ссылаясь на мягкость наказания.

Суд апелляционной инстанции согласился с прокурором и увеличил срок до 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.