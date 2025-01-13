В Ижевске вынесли приговор женщине, похитившей у призывника более 600 тысяч рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске Устиновский районный суд вынес приговор в отношении 50-летней женщины, которая похитила у призывника более 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Подсудимая убедила молодого человека в том, что поможет снизить его группу годности до категории «Д» («не годен к военной службе»). Для этого она попросила 600 тыс. рублей якобы на взятку для служащих военкомата.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов, женщина не имела никаких знакомств с сотрудниками комиссариата, взятку давать не собиралась, а полученные деньги просто присвоила себе.

На судебном заседании подсудимая признала вину в полном объёме, также возместила причинённый материальный ущерб.

С учётом этих фактов, а также других смягчающих обстоятельств, суд назначил виновной наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.