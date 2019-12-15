Надругавшегося над двумя девочками жителя Удмуртии отправили в психбольницу

80-летний мужчина заманил своих жертв сладостями.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ярского района Удмуртии, надругавшегося над двумя малолетними девочками, поместили в психиатрический стационар. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в августе 2019 года 80-летний мужчина заманил к себе домой двух соседских девочек 2012 и 2014 годов рождения под предлогом угощения сладостями. Как только дети зашли к нему в квартиру, мужчина надругался над ними, совершив действия сексуального характера.

Согласно проведённой экспертизе, мужчина не мог осознавать характер и опасность своих действий, а также руководить ими. Суд рассмотрев уголовное дело учёл заключение экспертов и отправил обвиняемого на лечение в психиатрический стационар общего типа.