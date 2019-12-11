Очевидцы: тренер школьной команды по волейболу в Глазове таскала воспитанниц за волосы

Правоохранители проводят проверку по факту публикации ролика.

Глазов. Удмуртия. Интернет-пользователи заявили, что тренер школьной команды по волейболу в Глазове давала воспитанницам подзатыльники и таскала их за волосы. Видео появилось в группе «Ижевск» в соцсети ВКонтакте.

В подписи к ролику говорится, что издевательствам со стороны тренера подверглись 14-летние девочки. Также сообщается, что инцидент произошел во время соревнований.

Глазовские правоохранители проводят проверку по факту публикации ролика, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



