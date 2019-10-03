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Полиция задержала в Ижевске бывшего руководителя «управляек» Рауфа Кутдузова

14:49, 03 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Полиция задержала в Ижевске бывшего руководителя «управляек» Рауфа Кутдузова
14:49, 03 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
3462
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#управляющие компании\n#МВД Удмуртии\n#задержание
Фото: facebook.com (Рауф Кутдузов)
3462
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Ему с сотрудниками вменяют присвоение более 10 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники полиции задержали руководителей и работников управляющей компании. Как сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии, в четверг, 3 октября, их заподозрили в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

По сообщению источника, знакомого с ситуацией, речь идёт о бывшем руководителе ряда УК Рауфе Кутдузове. По версии следствия, с января 2017 по август 2019 года задержанные перечисляли деньги, полученные от жителей домов, находящихся под их управлением, на счета аффилированных организаций. Таким образом, ими были присвоены и растрачены денежные средства, подлежащие перечислению ресурсоснабжающим организациям, на сумму более 10 млн рублей.

В итоге задержаны четыре человека из числа сотрудников и бывших сотрудников управляющей компании. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены и проводятся бухгалтерские и финансово-аналитические судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

14:49, 03 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
3462
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#управляющие компании\n#МВД Удмуртии\n#задержание

 

 

 


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