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Жительница Удмуртии выгнала детей к бабушке, а сама подожгла дом

13:20, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
13:20, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
163
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#дети\n#Дебесы\n#Удмуртия\n#психиатрия\n#суд\n#поджог
Фото: pixabay.com
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Суд назначил женщине принудительное лечение у психиатра.

Кез. Удмуртия. Жительницу Дебёсского района Удмуртии осудили за покушение на поджог жилого дома. Информацию об этом разместили на сайте Кезского райсуда.

Суд установил, что в октябре 2018 года в вечернее время 31-летняя подсудимая находилась дома с двумя малолетними детьми, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Женщина подожгла штору в зале и тряпку, лежавшую на полу возле окна. В это время она выгнала детей из дома на улицу, потребовав им пойти к бабушке, а сама легла на кровать. Разгорающийся пожар обнаружили и ликвидировали сотрудники полиции, которые в этот момент оказались на месте происшествия. Имущество было спасено.

Учитывая тот факт, что дом находится в общей долевой собственности подсудимой и её трех несовершеннолетних детей, суд решил, что женщина пыталась причинить ущерб своим детям в размере более 430 000 рублей. При рассмотрении дела подсудимая своё отношение к предъявленному обвинению не выразила, от дачи показаний отказалась.

Суд также установил, что подсудимая имеет психическое заболевание, во время поджога и в настоящее время обнаруживает психическое расстройство, не исключающее вменяемости.

С учётом состояния здоровья подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, личности виновной, суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 6 месяцев. Кроме того, суд назначил амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Приговор вступил в законную силу.

13:20, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
163
0
#дети\n#Дебесы\n#Удмуртия\n#психиатрия\n#суд\n#поджог

 

 

 


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