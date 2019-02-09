Жительницу Удмуртии осудили за дачу взятку судебному приставу

Женщину приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно.

Завьялово. Удмуртия. Жительница Удмуртии получила условный срок за дачу взятки судебному приставу. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

Осужденная задолжала 727 412, 88 рублей по кредиту. Находясь в служебном кабинете районного отдела судебных приставов, женщина передала взятку в 23 тыс. рублей приставу, чтобы тот завершил исполнительное производство. о

Суд приговорил должницу к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.