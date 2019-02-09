play
pause
  • $ 66.06 ↑
  • € 74.9 ↓

Жительницу Удмуртии осудили за дачу взятку судебному приставу

13:00, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
13:00, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
169
0
#судебные приставы\n#Удмуртия\n#новости\n#Завьялово\n#взятка\n#происшествие
Фото: pixabay.com
169
0

Женщину приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно.

Завьялово. Удмуртия. Жительница Удмуртии получила условный срок за дачу взятки судебному приставу. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

Осужденная задолжала 727 412, 88 рублей по кредиту. Находясь в служебном кабинете районного отдела судебных приставов, женщина передала взятку в 23 тыс. рублей приставу, чтобы тот завершил исполнительное производство. о

Суд приговорил должницу к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

13:00, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
169
0
#судебные приставы\n#Удмуртия\n#новости\n#Завьялово\n#взятка\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

09:19, 03 февраля, 2019
6069

Следователи начали проверку по факту смерти Децла в Ижевске

4115
11:29, 03 февраля, 2019

Не сошлись во взглядах: Алексей Воронцов покинул агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии

3286
13:30, 06 февраля, 2019

В ГИБДД пообещали разобраться с обновленным светофором на Удмуртской - 10 лет Октября в Ижевске

3045
10:00, 02 февраля, 2019

Ближайшая ночь в Удмуртии станет одной из самых морозных

2984
12:15, 04 февраля, 2019

Суслик помог марийским археологам найти клад Золотой Орды

10:20, 07 февраля, 2019
4366

20 детей пострадали в ДТП с автобусов в Калужской области

1206
12:26, 03 февраля, 2019

Москва выдала кредит Кубе в 38 млн евро на приобретение российской военной техники

1008
09:59, 06 февраля, 2019

Прокуратура начала проверку по факту избиения учителем ребенка в школе Санкт-Петербурга

1003
10:39, 03 февраля, 2019

Владимир Путин: мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений

987
14:19, 02 февраля, 2019

Момент прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли более 100 человек, попал на видео

11:59, 02 февраля, 2019
3447

Эксперт рассказал о состоянии автомобиля Tesla в космосе

1885
19:00, 06 февраля, 2019

Порошенко раскрыл сведения о своих доходах

1342
16:44, 02 февраля, 2019

В метро Вашингтона прогремел взрыв

1245
09:22, 06 февраля, 2019

9,5 тонны кокаина нашли на панамском судне с российским экипажем

1233
18:03, 02 февраля, 2019