В Удмуртии осудили бывшего сотрудника УФСИН за получение взяток от заключённого

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесен приговор в отношении бывшего начальника подразделения исправительного учреждения. Его обвиняли в получении взяток от заключённого и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что мужчина получал денежные переводы от одного из заключённых в качестве взятки. В обмен подсудимый передал взяткодателю мобильный телефон, а также совершал в его пользу незаконные действия и предоставлял ему возможность нарушать правила внутреннего распорядка.

Незаконное вознаграждение мужчина получал на банковскую карту родственника.

Суд приговорил бывшего сотрудника УФСИН по Удмуртии к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафом в размере 38 тыс. рублей. Также мужчину лишили права занимать должности в правоохранительных органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года.