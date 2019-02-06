Подразделение клиники «Доктор Плюс» в Ижевске привлекли к административной ответственности

Причиной стало нарушение прав потребителей.

Ижевск. Удмуртия. Медицинский центр «Доктор Плюс Петровский» в Ижевске привлекли к административной ответственности за нарушение прав потребителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в среду, 6 февраля.

Сообщается, что в июне 2018 года в Роспотребнадзор поступила жалоба от жителя Ижевска на ненадлежащее оказании ООО «Медицинский центр «Доктор Плюс Петровский» медицинской услуги «Рентгенография органов грудной клетки» и уклонении от возврата заявителю 550 рублей, уплаченных в счёт этой услуги.

По факту поступившей жалобы открыли административное расследование, в ходе которого выявили отсутствие в договоре условий о перечне платных медицинских услуг, наименовании оказываемой потребителю медицинской услуги, согласованных с потребителем дате оказания медицинской услуги и её конкретной цене. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии составило протокол об административном правонарушении с наказанием в виде предупреждения.

Компания «Медицинский центр «Доктор Плюс Петровский» не согласилась с вынесенным постановлением и обратилась в Арбитражный суд Удмуртии. На основании принятого решения суда жалоба осталась без удовлетворения, постановление Роспотребнадзора осталось в силе. Решение в законную силу не вступило.