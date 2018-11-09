В Удмуртии два человека погибли в огне за прошедшие сутки

Следователи начали проверку.

Удмуртия. Два человека погибли при пожарах в Удмуртии за прошедшие сутки. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, по данному факту началась проверка.

Первый инцидент произошел 8 ноября около 19:40. Загорелся дом №1 в СНТ «Шабердинка» Завьяловского района. В огне погиб 60-летний владелец строения.

Также в ночь с 8 на 9 ноября произошел пожар в доме № 8 по улице Суворова в поселке Игра, где умерла 44-летняя хозяйка.

Предварительная причина пожаров в обоих случаях - неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.