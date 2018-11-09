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В Удмуртии два человека погибли в огне за прошедшие сутки

10:30, 09 ноября, 2018
Диана Ворончихина
10:30, 09 ноября, 2018
Диана Ворончихина
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#Игра\n#Удмуртия\n#новости\n#Завьялово\n#происшествие\n#пожар
Фото: pixabay.com
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Следователи начали проверку.

Удмуртия. Два человека погибли при пожарах в Удмуртии за прошедшие сутки. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, по данному факту началась проверка.

Первый инцидент произошел 8 ноября около 19:40. Загорелся дом №1 в СНТ «Шабердинка» Завьяловского района. В огне погиб 60-летний владелец строения.

Также в ночь с 8 на 9 ноября произошел пожар в доме № 8 по улице Суворова в поселке Игра, где умерла 44-летняя хозяйка.

Предварительная причина пожаров в обоих случаях - неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

10:30, 09 ноября, 2018
Диана Ворончихина
328
0
#Игра\n#Удмуртия\n#новости\n#Завьялово\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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