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Жительница Ижевска выпала из поезда и погибла

17:25, 06 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
17:25, 06 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
2191
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#Ижевск\n#железная дорога\n#поезда\n#гибель людей
Фото: rzd.ru
2191
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Женщина не заметила, что находится в последнем вагоне.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска выпала из вагона в районе станции Канаш в Чувашии. Как сообщили в Ижевском отделе МВД России на транспорте, трагедия произошла в понедельник, 5 ноября.

Поезд следовал по маршруту Ижевск-Москва. Во время стоянки от состава отсоединили несколько вагонов. После начала движения две пассажирки решили пройти через сцепку вагонов, не заметив, что уже находятся в последнем вагоне. Одна из женщин шагнула наружу и выпала из поезда на пути. В результате падения женщина погибла. Её подруга сообщила о случившемся.

По данному факту начали проверку, в ходе которой установят причины трагедии. Отмечается, что одной из причин могла стать халатности поездной бригады, которая не закрыла двери вагона.

17:25, 06 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
2191
0
#Ижевск\n#железная дорога\n#поезда\n#гибель людей

 

 

 


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