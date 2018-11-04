Житель Ижевска пытался зарезать пассажира на вокзале в Можге

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Можга. Удмуртия. Житель Ижевска с ножом набросился на другого пассажира на вокзале в Можге. Как сообщает пресс-служба Ижевского линейного отдела МВД на транспорте, двое мужчин поссорились в зале ожидания. Один из них – ранее судимый 59-летний ижевчанин попытался ножом ударить оппонента. Лишь по счастливой случайности нож не достиг шеи. Потерпевший успел увернуться и скрыться.

Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.