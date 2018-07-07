9 мая 2018 года пьяный мужчина устроил скандал в одном из магазинов города.

Можга. Удмуртия. Жителя Можги оштрафовали на 6 тыс. рублей за оскорбление полицейского. Как сообщили в пресс-службе республиканского управления СКР, инцидент произошел 9 мая 2018 года.

Тогда 29-летний мужчина, будучи пьяным, устроил скандал в одном из магазинов города. «По вызову граждан на место прибыли сотрудники полиции, одному из которых осужденный нанес побои и публично оскорбил нецензурной бранью», - говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим против жителя Можги возбудили уголовное дело по статьям 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Позднее суд признал его виновным и оштрафовал.