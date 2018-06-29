По версии следствия, житель Ижевска в ноябре 2017 года, угрожая сотрудницам офиса, похитил из него 2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил под стражей мужчину, которого подозревают в крупном грабеже. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, двое мужчин в ноябре 2017 года, угрожая сотрудницам офиса, похитили из него 2 млн рублей. «После чего злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведенными сотрудниками полиции были задержаны», - говорится в сообщении надзорного органа.

Случай произошел на улице Вадима Сивкова. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б», части 3, статьи 161 УК России («Грабеж»).