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Верховный суд Удмуртии оставил под стражей мужчину, которого подозревают в крупном грабеже

12:35, 29 июня, 2018
Георгий Поветкин
12:35, 29 июня, 2018
Георгий Поветкин
994
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#грабеж\n#происшествие
Фото: pixabay.com
994
0

По версии следствия, житель Ижевска в ноябре 2017 года, угрожая сотрудницам офиса, похитил из него 2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил под стражей мужчину, которого подозревают в крупном грабеже. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, двое мужчин в ноябре 2017 года, угрожая сотрудницам офиса, похитили из него 2 млн рублей. «После чего злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведенными сотрудниками полиции были задержаны», - говорится в сообщении надзорного органа.

Случай произошел на улице Вадима Сивкова. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б», части 3, статьи 161 УК России («Грабеж»).

12:35, 29 июня, 2018
Георгий Поветкин
994
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#грабеж\n#происшествие

 

 

 


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