Находящийся под стражей Владимир Тумаев сохранил место в совете директоров «Газпром спецгазавтотранса»

Ему принадлежит 12,68% уставного капитала предприятия.

Ижевск. Удмуртия. Владимир Тумаев, находящийся под стражей по обвинению в организации заказного убийства, сохранил место в совете директоров ПАО «Газпром спецгазавтотранс». Как сообщает пресс-служба компании, 31 мая состоялось годовое общее собрание акционеров. На нем, в частности, утвердили новый состав совета директоров. В него вошли:

- заместитель генерального директора по снабжению ПАО «Редуктор» Юрий Голованов;

- заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» Юрий Пахомов;

- начальник Департамента ПАО «Газпром» Сергей Прозоров;

- начальник отдела ПАО «Газпром» Юлия Саранчук;

- генеральный директор ООО «Дизол» Владимир Тумаев;

- заместитель начальника департамента ПАО «Газпром» Андрей Храмов;

- финансовый директор ООО Инвестиционно-финансовая компания «Капитал — Резерв» Константин Чертов.

Напомним, что Владимира Тумаева арестовали в феврале этого года по подозрению в организации заказного убийства. В марте ему заменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Тумаеву принадлежат 12,68% уставного капитала ПАО «Газпром спецгазавтотранс».