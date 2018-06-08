Учитель музыки из Удмуртии получил 17 лет колонии за педофилию и убийство

В суде злоумышленник заявил, что его оговаривают.

Можга. Удмуртия. Учитель одной из Можгинских школ проведет 17 лет в колонии строгого режима за педофилию и убийство. Об этом сообщает пресс-служба объединенного судейского сообщества Удмуртской Республики.

Напомним, 38-летний злоумышленник в сентябре 2016 года в ходе ссоры с любовницей два раза ударил её металлическим прутом по голове, от чего она скончалась. После этого мужчина украл из сумочки убитой деньги.

Кроме того, учитель обвиняется в 8 эпизодах надругательства над девочками 12-13 лет. Так, в период с 2011 по 2012 годы мужчина совершал с потерпевшими половое сношение, насильственные действия сексуального характера и развратные действия.

В судебном заседании подсудимый с обвинением не согласился, сказав, что убийство не совершал и потерпевшие его оговаривают.

«Там детективная история. Настолько он изощрен был, пытался запутать следы», - сообщал ранее руководитель Следственного управления СК России по Удмуртской Республике Владимир Никешкин.

Мужчина также заплатит 1 млн рублей супругу убитой женщины.