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Учитель музыки из Удмуртии получил 17 лет колонии за педофилию и убийство

10:43, 08 июня, 2018
Анна Торхова
10:43, 08 июня, 2018
Анна Торхова
1117
0
#Можга\n#Удмуртия\n#учитель\n#приговор\n#суд
Фото: pixabay.com
1117
0

В суде злоумышленник заявил, что его оговаривают.

Можга. Удмуртия. Учитель одной из Можгинских школ проведет 17 лет в колонии строгого режима за педофилию и убийство. Об этом сообщает пресс-служба объединенного судейского сообщества Удмуртской Республики.

Напомним, 38-летний злоумышленник в сентябре 2016 года в ходе ссоры с любовницей два раза ударил её металлическим прутом по голове, от чего она скончалась. После этого мужчина украл из сумочки убитой деньги.

Кроме того, учитель обвиняется в 8 эпизодах надругательства над девочками 12-13 лет. Так, в период с 2011 по 2012 годы мужчина совершал с потерпевшими половое сношение, насильственные действия сексуального характера и развратные действия.

В судебном заседании подсудимый с обвинением не согласился, сказав, что убийство не совершал и потерпевшие его оговаривают.

«Там детективная история. Настолько он изощрен был, пытался запутать следы», - сообщал ранее руководитель Следственного управления СК России по Удмуртской Республике Владимир Никешкин.

Мужчина также заплатит 1 млн рублей супругу убитой женщины.

10:43, 08 июня, 2018
Анна Торхова
1117
0
#Можга\n#Удмуртия\n#учитель\n#приговор\n#суд

 

 

 


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