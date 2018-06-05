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Счет на минуты: грибника без сознания нашли спасатели в Удмуртии

13:50, 05 июня, 2018
Анна Торхова
13:50, 05 июня, 2018
Анна Торхова
584
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Сарапул\n#лес\n#Удмуртия\n#грибы\n#волонтёры\n#поиск\n#спасение
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
584
0

Мужчина оказался болен сахарным диабетом.

Сарапул. Удмуртия. Грибника без сознания нашли спасатели в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, заблудившийся был болен сахарным диабетом.

29 мая 56-летний мужчина ушел за грибами в неизвестном направлении и не вернулся. В 20:02 его родственник позвонил в пожарно-спасательную часть.

Опергруппа Сарапульского пожарно-спасательного гарнизона выдвинулась к месту происшествия, где был создан оперативный штаб. Туда же направили бригаду скорой помощи, волонтеров. 

Радиус спасательных работ составил 10 км, их осложняли множество лесопосадок, овраги, высокая сухая трава. Поиски результата не принесли и в 23:20 были приостановлены.

На рассвете работы возобновили. Через 1,5 часа в радиообмен прозвучало «Внимание всем! Пострадавший с признаками жизни обнаружен в поле в северо-западном направлении, всем группам выдвинуться к месту обнаружения».

Мужчина был без сознания. Ему оказали первую помощь и перенесли к деревне, где ждала бригада скорой помощи. Позднее пострадавшего доставили в больницу Сарапула.

13:50, 05 июня, 2018
Анна Торхова
584
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Сарапул\n#лес\n#Удмуртия\n#грибы\n#волонтёры\n#поиск\n#спасение

 

 

 


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