Юная парочка ограбила пенсионерку в Ижевске

Несовершеннолетние грабители вырвали из рук старушки сумку.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники Росгвардии задержали юношу и девушку, которые ограбили пенсионерку. Обоим грабителям по 17 лет.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в вечернее время в дежурную часть Управления Росгвардии по Удмуртии поступило сообщение о совершении грабежа у одного из домов по ул. Баранова в Ижевске. Сотрудники вневедомственной охраны выехали на место и вскоре задержали двух несовершеннолетних подростков на ул. Клубной.

Молодые люди, гуляя на улице, увидели 66-летнюю потерпевшую, выходящую из местного кафе. Они прошли за ней некоторое расстояние, после чего рывком выхватили сумку из рук потерпевшей и скрылись в неизвестном направлении. Причиненный ущерб составил 13 тыс рублей.

Задержанные переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении подростков возбуждено уголовное дело.