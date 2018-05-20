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Юная парочка ограбила пенсионерку в Ижевске

14:10, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
14:10, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
252
0
#молодежь\n#грабеж\n#происшествие\n#ограбление
252
0

Несовершеннолетние грабители вырвали из рук старушки сумку.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники Росгвардии задержали юношу и девушку, которые ограбили пенсионерку. Обоим грабителям по 17 лет.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в вечернее время в дежурную часть Управления Росгвардии по Удмуртии поступило сообщение о совершении грабежа у одного из домов по ул. Баранова в Ижевске. Сотрудники вневедомственной охраны выехали на место и вскоре задержали двух несовершеннолетних подростков на ул. Клубной.

Молодые люди, гуляя на улице, увидели 66-летнюю потерпевшую, выходящую из местного кафе. Они прошли за ней некоторое расстояние, после чего рывком выхватили сумку из рук потерпевшей и скрылись в неизвестном направлении. Причиненный ущерб составил 13 тыс рублей.

Задержанные переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении подростков возбуждено уголовное дело.

14:10, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
252
0
#молодежь\n#грабеж\n#происшествие\n#ограбление

 

 

 


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