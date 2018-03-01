В Ижевске экс-замначальника районного отдела судебных приставов осудили за получение взятки

Также ее на 2 года лишили права занимать должности в государственных органах.

Ижевск. Удмуртия. Бывшему заместителю начальника Октябрьского районного отдела судебных приставов Ижевска дали условный срок за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что подчиненный 36-летней осужденной наложил обременение на квартиру должника. Женщина решила использовать данное обстоятельство в корыстных целях. Она потребовала от должника через посредников взятку – 40 тыс. рублей – за незаконное снятие обременения с квартиры.

«В обмен на деньги осужденная изготовила от имени судебного пристава подложное постановление о снятии обременения с квартиры в связи с якобы исполненным должником обязательством перед взыскателем», - говорится в сообщении.

После получения взятки женщину задержали с поличным сотрудниками Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

Позже женщина полностью признала свою вину. В четверг, 1 марта, суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, с лишением права занимать должности в государственных органах на срок два года.