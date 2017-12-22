В Ижевске при получении взятки задержали замначальника районного отдела судебных приставов

Женщина получила 40 тыс. рублей за незаконную отмену запрета на регистрацию недвижимого имущества.

Ижевск. Удмуртия. Заместителя начальника районного отдела судебных приставов Ижевска поймали при получении взятки. Как сообщает пресс-служба управления ФССП, в четверг, 21 декабря, ее задержание провели сотрудники ФСБ России по Удмуртии.

За незаконную отмену запрета на регистрацию недвижимого имущества женщина получила 40 тыс. рублей. В отношение сотрудницы службы судебных приставов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России («Получение взятки»). Ее отстранили от должности и назначили проверку, по результатам которой женщину уволят в связи с утратой доверия.

Отметим, что в 2017 году в отдел противодействия коррупции от сотрудников УФССП России по республике поступило 12 обращений о склонении их к противоправным действиям.