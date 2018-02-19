В Удмуртии задержали преступную группу, на счету которой 40 тяжких преступлений

Участниками оказались 11 жителей Можгинского района.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали преступную группу, причастную к совершению 40 тяжких преступлений. Членами сообщества оказались 11 жителей Можгинского района, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

У группы есть единый руководитель. В течение года они совершали разбои, вымогательства, мошенничества, кражи и грабежи в отношении жителей республики. Также подозреваемые организовали занятие проституцией в Ижевске и вовлекали в это жительниц Можгинского района.

Возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»).