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      Зачинщица драк в школе Воткинска провела месяц в центре временного содержания

      13:07, 08 февраля, 2018
      13:07, 08 февраля, 2018
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      0
      #дети\n#Воткинск\n#происшествие
      Фото: vk.com
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      0

      В настоящее время девушка находится под пристальным наблюдением педагогов и полиции.

      Воткинск. Удмуртия. Зачинщица драк в школе Воткинска провела месяц в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в Ижевске. Об этом в эфире программы «Городская среда» на радио «Моя Удмуртия» рассказала зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Воткинска Наталия Никитина.

      «В одной из школ была массовая драка. Девочка, конечно, понесла наказание. Она была судом помещена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей сроком на 30 суток. Кроме этого, мы были вынуждены привлечь родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своей дочери», - отметила Никитина.

      По её словам, в настоящее время девушка находится под пристальным наблюдением педагогов и полиции. Она признала свою ошибку и пообещала исправиться.

      Напомним, осенью прошлого года в соцсетях появилось видео, на котором воткинская школьница жестоко избила сверстницу. Проверкой произошедшего занялись правоохранители.

      13:07, 08 февраля, 2018
      355
      0
      #дети\n#Воткинск\n#происшествие

       

       

       

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