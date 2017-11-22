Уголовное дело возбудили после драк школьниц в Воткинске

Следователи считают, что сотрудники органов системы профилактики безнадзорности ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске после публикации видео с драками школьниц возбудили уголовное дело по статье «Халатность». По мнению следователей, сотрудники органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.

«В частности, они не принимали должных мер в отношении 14-летней учащейся одной из Воткинских школ, состоявшей на профилактическом учете в связи с антиобщественным поведением. Упущения в работе с подростком привели к тому, что в ноябре текущего года она дважды нанесла побои знакомым школьницам в возрасте 12 и 14 лет», - отмечает пресс-служба СУ СКР по Удмуртской Республике.

Напомним, видеоролики с избиением девочек попали в интернет. Правоохранители начали проверки по данным фактам.