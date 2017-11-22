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      Уголовное дело возбудили после драк школьниц в Воткинске

      11:13, 22 ноября, 2017
      11:13, 22 ноября, 2017
      246
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      #дети\n#интернет\n#Воткинск\n#следствие\n#происшествие
      Фото: vk.com
      246
      0

      Следователи считают, что сотрудники органов системы профилактики безнадзорности ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.

      Воткинск. Удмуртия. В Воткинске после публикации видео с драками школьниц возбудили уголовное дело по статье «Халатность». По мнению следователей, сотрудники органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.

      «В частности, они не принимали должных мер в отношении 14-летней учащейся одной из Воткинских школ,  состоявшей на профилактическом учете в связи  с антиобщественным поведением. Упущения в работе с подростком привели к тому, что в ноябре  текущего года она дважды нанесла побои знакомым школьницам в возрасте 12  и 14 лет», - отмечает пресс-служба СУ СКР по Удмуртской Республике.

      Напомним, видеоролики с избиением девочек попали в интернет. Правоохранители начали проверки по данным фактам.

      11:13, 22 ноября, 2017
      246
      0
      #дети\n#интернет\n#Воткинск\n#следствие\n#происшествие

       

       

       

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