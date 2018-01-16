  • $ 56.36 ↓
  • € 68.82 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Выбросивших младенца на мороз супругов из Глазова лишили родительских прав

      14:56, 16 января, 2018
      14:56, 16 января, 2018
      379
      0
      #дети\n#семья\n#Глазов\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие
      Фото: Pixabay
      379
      0

      Ранее им вынесли приговор за покушение на убийство сына.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии лишили родительских прав супругов из Глазова, которые выкинули на мороз новорожденного сына. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, такое решение принял Верховный суд региона.

      «Женщина просила не лишать ее родительских прав, отменить решение районного суда, ссылаясь на состояние аффекта, невступление приговора в отношении супругов в законную силу, а также тот факт, что она является любящей и заботливой матерью для других своих детей», - говорится в сообщении.

      Однако суд посчитал совершенное преступление достаточным основанием для лишения глазовчанки и её мужа родительских прав.

      Напомним, в декабре 2016 года женщина родила ребенка. Вместе с мужем они решили от него избавиться. Отец положил малыша в мусорный пакет и оставил на морозе около мусоропровода.

      Малыша нашли случайные прохожие.

      «Около мусоропровода на верху кучи (молодой человек – Прим. ред) увидел черный мусорный пакет, завязанный на узел. Он услышал рев и увидел, что пакет шевелится. Там оказался ребенок – новорожденный мальчик», - рассказывали в пресс-службе Следственного управления СК по Удмуртии.

      Напомним, суд приговорил отца малыша к 8 годам 8 месяцам лишения свободы. Мать проведет в колонии 5 лет после того, как детям исполнится 14 лет.

      14:56, 16 января, 2018
      379
      0
      #дети\n#семья\n#Глазов\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Девочку из Удмуртии, которая ушла из дома, нашли в Ижевске

      20:00, 10 января, 2018
      6956

      Подробности отставки главы Воткинска Владимира Перевозчикова

      5152
      12:43, 13 января, 2018

      Глава Удмуртии: во второй городской больнице Ижевска «необходимо наводить порядок»

      3686
      09:31, 15 января, 2018

      Хоккейный клуб «Ижсталь» остался без группы поддержки

      3246
      16:08, 11 января, 2018

      Глава Ижевска ответил на претензии Александра Бречалова по уборке снега с Центральной площади

      3053
      12:28, 11 января, 2018

      1 февраля в России закроют опустевший Резервный фонд

      17:18, 10 января, 2018
      1130

      В Москве умер актер Михаил Державин

      1038
      11:42, 10 января, 2018

      6 человек пострадали в результате нападения неизвестных на школу в Перми

      886
      10:45, 15 января, 2018

      Количество пострадавших при взрыве бытового газа в Омске достигло 8 человек

      875
      10:16, 13 января, 2018

      В Москве после скандала с VIP-камерами в «Матросской тишине» уволили замначальника тюрьмы

      849
      11:58, 11 января, 2018

      В Африке слониха, защищая своего детеныша, подралась с двумя бегемотами

      18:24, 13 января, 2018
      4089

      В сети набирает популярность смертельно опасный флешмоб

      968
      12:00, 14 января, 2018

      В США изобрели «умные» трусы, призванные следить за самочувствием хозяина

      963
      18:43, 10 января, 2018

      Во Франции продают замок, в котором скончался Ричард Львиное Сердце

      944
      15:52, 13 января, 2018

      Греция займется промышленным производством каннабиса

      805
      10:02, 14 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: возвращение в частично разрушенный дом в Ижевске и сбитый подросток

      В Ижевске начался вестиваль ангелов и архангелов 2018

      В Ижевске на перекрестке сбили девочку пешехода