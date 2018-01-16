Выбросивших младенца на мороз супругов из Глазова лишили родительских прав

Ранее им вынесли приговор за покушение на убийство сына.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии лишили родительских прав супругов из Глазова, которые выкинули на мороз новорожденного сына. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, такое решение принял Верховный суд региона.

«Женщина просила не лишать ее родительских прав, отменить решение районного суда, ссылаясь на состояние аффекта, невступление приговора в отношении супругов в законную силу, а также тот факт, что она является любящей и заботливой матерью для других своих детей», - говорится в сообщении.

Однако суд посчитал совершенное преступление достаточным основанием для лишения глазовчанки и её мужа родительских прав.

Напомним, в декабре 2016 года женщина родила ребенка. Вместе с мужем они решили от него избавиться. Отец положил малыша в мусорный пакет и оставил на морозе около мусоропровода.

Малыша нашли случайные прохожие.

«Около мусоропровода на верху кучи (молодой человек – Прим. ред) увидел черный мусорный пакет, завязанный на узел. Он услышал рев и увидел, что пакет шевелится. Там оказался ребенок – новорожденный мальчик», - рассказывали в пресс-службе Следственного управления СК по Удмуртии.

Напомним, суд приговорил отца малыша к 8 годам 8 месяцам лишения свободы. Мать проведет в колонии 5 лет после того, как детям исполнится 14 лет.