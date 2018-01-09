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      В Глазове осудили супругов, которые оставили своего ребенка на улице в мусорном пакете

      12:17, 09 января, 2018
      Анна Торхова
      12:17, 09 января, 2018
      Анна Торхова
      654
      0
      #дети\n#Глазов\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#приговор\n#суд
      Фото: pixabay.com
      654
      0

      Отцу ребенка назначили 8,5 лет лишения свободы, матери - 5,5 лет.

      Глазов. Удмуртия. В Глазове осудили родителей малыша, которые выбросили своего ребенка в мусор. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Удмуртской Республике.

      Суд приговорил отца ребенка к 8,5 годам лишения свободы, а мать к 5,5 лет с отсрочкой наказания до достижения детьми 14 лет.

      Напомним, случай произошел в декабре 2016 года. 33-летние супруги решили избавиться от «нежеланного» ребенка. Отец положил малыша в мусорный пакет и оставил на морозе около мусоропровода.

      Ребенка обнаружил мужчина. «Молодые люди решили погреться в подъезде. Один из них вышел покурить и около мусоропровода на верху кучи увидел черный мусорный пакет, завязанный на узел. Он услышал рев и увидел, что пакет шевелится. Там оказался ребенок – новорожденный мальчик», - рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по Удмуртии.

      Малыша сразу отвезли в больницу, у него обнаружили признаки переохлаждения. Медики дали мальчику символичную фамилию –Морозов. Сейчас ребенку ничего не угрожает.

       

      12:17, 09 января, 2018
      Анна Торхова
      654
      0
      #дети\n#Глазов\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#приговор\n#суд

       

       

       

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