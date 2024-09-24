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Житель Удмуртии получил ожоги при пожаре в СНТ

13:11, 24 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Житель Удмуртии получил ожоги при пожаре в СНТ
13:11, 24 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
14
0
#Завьяловский район\n#дом\n#пожары
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
14
0

Площадь пожара составила 25 кв. м.

Завьялово. Удмуртия. Мужчина получил ожоги при пожаре в СНТ на территории Завьяловского района. Об этом сообщает МЧС по республике.

Вечером 23 сентября в СНТ «Красная Горка» загорелся деревянный дом. 52-летний хозяин пытался потушить пламя подручными средствами, но не смог. Он получил ожоги второй степени 14% тела.

Площадь возгорания составила 25 кв. м. Предварительной причиной называют нарушение правил монтажа электрооборудования.

МЧС Удмуртии напоминает, что если не получается справиться с огнём самостоятельно необходимо покинуть помещение и ждать помощи специалистов.

13:11, 24 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
14
0
#Завьяловский район\n#дом\n#пожары