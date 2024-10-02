На улице 3-й Артельной в Ижевске загорелся деревянный дом

Ижевск. Удмуртия. В Индустриальном районе Ижевска на улице 3-й Артельной, рядом с детской школой искусств №8, загорелся одноэтажный деревянный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Сообщение о пожаре поступило 2 октября в 12:22. На момент прибытия огнеборцев дом горел открытым пламенем. Также существовала угроза перехода огня на соседнее строение.

В 12:55 пожарные объявили о ликвидации открытого горения. Они приступили к разборке конструкций и проливке.