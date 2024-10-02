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На улице 3-й Артельной в Ижевске загорелся деревянный дом

13:23, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На улице 3-й Артельной в Ижевске загорелся деревянный дом
13:23, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
17
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#дом
Фото: МЧС Удмуртии
17
0

Открытое горение уже ликвидировано.

Ижевск. Удмуртия. В Индустриальном районе Ижевска на улице 3-й Артельной, рядом с детской школой искусств №8, загорелся одноэтажный деревянный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. 

Сообщение о пожаре поступило 2 октября в 12:22. На момент прибытия огнеборцев дом горел открытым пламенем. Также существовала угроза перехода огня на соседнее строение. 

В 12:55 пожарные объявили о ликвидации открытого горения. Они приступили к разборке конструкций и проливке.  

13:23, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
17
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#дом