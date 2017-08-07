Больше ста ДТП в Ижевске произошло из-за плохих дорог

В результате аварий погибло четыре человека.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за семь месяцев 2017 года произошло 119 ДТП из-за плохих дорог. Об этом журналистам рассказал начальника отдела ГИБДД Управления МВД России по Ижевску Андрей Монахов.

По его словам, в авариях, сопутствующей причиной которых явилось неудовлетворительное состояние дорог, погибло 4 человека, 147 человек получили различные травмы.

Правоохранители получили 611 сообщений от горожан о недостатках улично-дорожной сети.

«Каждое сообщение мы проверяем. <...> Сейчас в преддверии нового учебного года мы проверяем всю организацию улично-дорожного движения рядом с образовательными учреждениями, наличие дублирующих знаков над проезжей частью, ограждения, разметки, искусственных неровностей», - отметил Монахов.

Он уточнил, что сообщения от горожан поступают круглый год. Больше всего нареканий вызывают Ленинский и Устиновский районы города.